Coronavirus tast vastgoed aan: gemiddeld huis riskeert tot 26.000 euro aan waarde te verliezen

Ingrid De Vos

14 april 2020

17u27

Na KBC zegt nu ook ING dat de verkoop van vastgoed is aangetast door de coronacrisis. De prijzen dalen en dat hebben we in geen veertig jaar gezien. De vraag is alleen hoe groot de klap zal zijn. Volgens voorzichtige scenario’s zal de gemiddelde woning eind dit jaar 5.200 euro minder waard zijn. De meest pessimistische berekening voorspelt de gemiddelde waardevermindering van 26.000 euro.