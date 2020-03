Exclusief voor abonnees

Coronavirus slaat veel harder toe in Limburg dan elders, maar waarom is dat zo?

Lieve Van Bastelaere

31 maart 2020

19u27

6

Geen enkele provincie telt meer coronabesmettingen dan Limburg. De Limburgers proberen te begrijpen hoe dat komt en zoeken koortsachtig naar verklaringen. “Het zijn toch hallucinante cijfers”, zegt de burgemeester van Alken, de zwaarst getroffen gemeente van het land. “De mensen zijn verbouwereerd. Er is al paniek geweest toen bekend raakte dat er één besmetting was in het dorp. De paniek zal terugkomen.”