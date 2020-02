Coronavirus slaat toe in België: gerepatrieerde Belg test positief AW

04 februari 2020

07u35

Bron: Belga 324 Er is in ons land een eerste positief staal van het coronavirus opgedoken. Dat meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het zou gaan om één van de negen Belgen die gisteren gerepatrieerd werden uit China, samen met drie van hun Chinese familieleden.

De vanuit China overgebrachte landgenoten werden gisteren uitgebreid getest in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. “Eén van hen blijkt besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. De testresultaten van de andere landgenoten zijn negatief”, aldus het kabinet van de minister.

De persoon bij wie de besmetting is vastgesteld, verkeert in goede gezondheid en vertoont op dit moment geen ziektesymptomen. Gisterenavond is de betrokkene overgeplaatst naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, één van de twee referentiecentra in ons land. “Daar is alle expertise en omkadering aanwezig om de beste zorg te garanderen”, klinkt het.

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus is wereldwijd opgelopen naar 426. Inmiddels zouden, verspreid over heel China, ruim 20.000 mensen zijn besmet. Eerder al dook het virus op in Frankrijk, Duitsland, Italië, Finland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland is het virus voor het eerst in Europa vastgesteld bij iemand die niet in China is geweest.

