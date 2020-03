Coronavirus maakt vijf nieuwe dodelijke slachtoffers in België mvdb/Belga

16 maart 2020

19u18 98 Er zijn vandaag nog eens vijf mensen in ons land overleden aan het coronavirus. Dat bevestigt viroloog Marc Van Ranst in VTM Nieuws. Het dodental in België ligt nu op tien doden. De overleden personen zijn volgens de professor allemaal van bejaarde leeftijd.

Deze voormiddag meldde het Wetenschappelijk Comité voor het coronavirus al 172 nieuwe besmettingen. Er werd toen ook een vijfde overlijden gemeld. Enkele uren later maakten de wetenschappers dus al een verdubbeling van het aantal doden bekend.

Het dodental zal in de komende tien dagen nog oplopen, zo voorspelt Van Ranst, ook al blijft het aantal overlijdens in vergelijking met de andere landen nog beperkt. Van Ranst verwacht de komende dagen ook jongere sterfgevallen, zoals bij een gewone influenza-epidemie. “Hier speelt zich hetzelfde scenario af als in de andere landen,” luidde het.

