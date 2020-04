Coronavirus kost De Lijn 7,5 miljoen euro per maand KVDS

03 april 2020

08u22

Bron: Belga 16 Volgens een ruwe berekening bedraagt het kostenplaatje van de coronacrisis voor De Lijn ongeveer 7,5 miljoen euro per maand. Het overgrote deel - 7,2 miljoen euro - is een gevolg van de daling van de inkomsten. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) gezegd in De Ochtend op Radio 1.

De bezettingsgraad van de bussen van de Vlaamse vervoersmaatschappij is massaal teruggevallen: naar 8 tot 10 procent. Wie vandaag nog de bus neemt, doet dat normaal gezien per definitie alleen omdat het een noodzakelijke verplaatsing is.

Stuurcabine

De Lijn heeft ook maatregelen genomen op de bussen. De stuurcabine is afgesloten, passagiers wordt gevraagd achteraan op te stappen en er wordt goed ontsmet. Volgens minister Peeters gaat 11.000 euro per maand naar reinigingsmateriaal.





De coronacrisis betekent ook voor De Lijn een zware financiële dobber. De volledige rekening is nog niet gemaakt, maar volgens een ruwe berekening zou die oplopen tot 7,5 miljoen euro per maand. Dat er sowieso een aantal lijnen zijn geschrapt en vervroegd werd overgestapt op de vakantieregeling moet de kosten wat helpen te drukken. De ziektegraad bij De Lijn ligt op ongeveer 18 procent.

