Coronatests uitgevoerd door farma-industrie in plaats van klinische labo’s: “Een gebrek aan respect” WDw

10 april 2020

12u30

Bron: Belga 3 De Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in Medische Biopathologie (BBASMB) is er niet over te spreken dat de coronatests niet door de erkende klinische laboratoria worden uitgevoerd, maar door laboratoria van de farma-industrie.

Volgens minister Philippe De Backer (Open Vld) waren de klinische labo’s het eerste spoor dat werd bewandeld, maar konden zij niet garanderen dat ze de stroom aan tests aankonden. Bovendien werken de farma- en biotechindustrie aan kostprijs en doneren zij labocapaciteit en personeel.

"Een gebrek aan respect.” De BBASMB reageert fors op de keuze voor de andere labo’s. De vereniging stelt dat 45 erkende klinische laboratoria klaar staan en bekwaam zijn om de nodige capaciteitsuitbreidingen te helpen realiseren. “Alle actoren van de sector waren dan ook verbijsterd toen eind vorige week bekend werd dat de coronatests niet door de erkende klinische laboratoria zouden worden uitgevoerd, maar door laboratoria van de farma-industrie, onder het mom van capaciteitsuitbreiding.”

De piste van de klinische labo’s zou een logistieke nachtmerrie hebben betekend

Philippe De Backer (Open Vld), minister en hoofd van taskforce

Onzekerheid

Volgens minister De Backer, die binnen de regering moet zorgen voor voldoende medisch materiaal en tests, zou “de piste van de klinische labo’s een logistieke nachtmerrie” hebben betekend. Het oorspronkelijke plan was om via de klinische labo’s te gaan, maar het was volgens de minister snel duidelijk dat er verschillende problemen rezen.

Zo konden ze niet garanderen dat ze een toename naar 10.000 of 20.000 tests zouden aankunnen. Bovendien was er onzekerheid of hun leveranciers zouden kunnen volgen en hanteerden de labo’s verschillende protocollen (toestellen, reagentia, enz.).

“Vanuit de farma- en biotech-industrie kwam wel het signaal dat hun laboratoria die aantallen aankunnen. Ze zijn ook bereid aan kostprijs te werken én doen dat met één geüniformiseerd protocol”, aldus nog De Backer.

PCR-tests

Voor alle duidelijkheid: dit gaat over de PCR-tests. “Binnenkort volgt de bredere golf van immunotests. Die zal via de huisartsen verlopen, die verbonden zijn aan de klinische labo’s”, legt De Backer uit.

Het huidige contract met de industrie geldt voor drie maanden, waarna de capaciteit weer wordt afgebouwd.

