Coronapatiënten Zeger en Amaryllis zullen genezen: “Dat geluk heeft niet iedereen” SRB

19 maart 2020

08u52 0 Coronapatiënt Zeger Garré (54) heeft goed nieuws van de dokter. Zijn longen zullen op termijn volledig genezen. Ook Amaryllis Dobbelaere (47) krabbelt op en is ontslagen uit het ziekenhuis. Allebei getuigden ze vanop hun ziekbed over de hel die corona is. “Ik zal beter worden. Dat geluk heeft niet iedereen.”

“Ik ben vandaag anders wakker geworden. Positiever. Ik zie het weer zitten.” De Gentse fotograaf Zeger Garré voelde zich gisteren alweer een stuk beter. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis. En nog steeds krijgt hij extra zuurstof door een slangetje in zijn neus. “De dokter is tevreden. Hij zegt dat mijn waarden stabiel zijn. Ik ben er nog niet, maar we voelen dat het vooruit gaat. Ze moedigen me aan om weer te bewegen. Anders verzwak ik te veel. Maar ik zal genezen, zegt de dokter, en er geen longschade aan overhouden.”

Slaapkamerquarantaine

Amaryllis Dobbelaere kreeg nog beter nieuws. Zij mocht gisteren naar huis. Daar moet ze wel nog weken in quarantaine zitten in de slaapkamer om te voorkomen dat ze andere gezinsleden besmet. Thuis moet Amaryllis in de gaten houden of ze koorts krijgt. “Dat kan wijzen op een bacteriële longinfectie, als gevolg van het virus. En dan moet ik terug”, zegt ze.

Amaryllis raakte bij tienduizenden Vlamingen een gevoelige snaar met haar emotionele getuigenis over de ziekte. Pijnaanvallen, die voelen als messteken. Als een bevalling, maar dan erger: “Want met corona is er niemand die je hand vasthoudt.”

“En dan moet je weten dat ik nog een ‘licht’ geval ben”, zegt ze. “Ik hoef geen zuurstof. Geen beademing. Ik kan vertellen over de ziekte. Er zijn patiënten die dat niet meer kunnen.” Net daarom wilde ze mensen waarschuwen: “Al is er maar één iemand extra thuisgebleven na mijn getuigenis, dan was dat het waard. Laat niemand nog denken dat dit ‘maar een virusje’ is.”