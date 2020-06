Coronapatiënten geven nu gemiddeld 3,5 à 4 contacten op bij contactonderzoek In Vlaanderen worden elke dag tussen de 250 à 300 mensen opgebeld HAA

11 juni 2020

17u37

Bron: Belga 0 Het Agentschap Zorg en Gezondheid ziet dat coronapatiënten die worden opgebeld in het kader van contactonderzoek meer contactpersonen opgeven. Gemiddeld gaat het om 3,5 à 4 contactpersonen per bereikte patiënt, klink het.

Na een opstartfase ging op 11 mei het contactonderzoek in Vlaanderen van start. Mensen die met het coronavirus besmet zijn worden daarbij opgebeld, en gevraagd met wie zij contact hadden. In het begin meldden besmette personen echter maar één of geen hoogrisicocontact, waarop viroloog Steven Van Gucht een oproep deed om "volledig open kaart te spelen".



Om het coronavirus te bestrijden is het immers cruciaal dat zoveel mogelijk contacten van besmette mensen in kaart worden gebracht. Vandaag blijkt dat het gemiddeld aantal gemelde contacten nu 3,5 à 4 per patiënt bedraagt, en het contactonderzoek dus zijn bereik verhoogt.

Beter informeren

Toch zegt nog altijd 15 tot soms 20 procent van de patiënten tijdens het gesprek geen contactpersonen te hebben, en weigeren sommige patiënten hun medewerking. De Vlaamse overheid zal een informatiecampagne lanceren om mensen beter te informeren over het contactonderzoek en hen aan te sporen om eraan mee te werken.



Momenteel worden er in Vlaanderen elke dag tussen de 250 à 300 mensen opgebeld, en gebeuren er ook een twintigtal huisbezoeken. De afgelopen dagen leidden die gesprekken naar 100 à 150 contactpersonen per dag.

1 op de 4

Ongeveer 1 op de 4 contactpersonen blijkt symptomen te hebben die op Covid-19 kunnen wijzen. "De contactonderzoeker verwijst deze personen meteen door naar de huisarts zodat ze zich sneller laten testen en vraagt hen ook om meteen in isolatie te blijven", zegt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid.

Lees ook:

Ziekenhuizen smeken overheid om zich te wapenen tegen snelle tweede golf: “Ons personeel is uitgeput” (+)

HLN ONDERZOEKT. Nergens zoveel extra doden door corona (en dat ligt niet aan onze telling) (+)