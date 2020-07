Coronapatiënte Elia (18) moest rechterbeen laten amputeren, met crowdfunding voor dure prothese hoopt ze opnieuw te kunnen basketten mvdb

16 juli 2020

23u01

Bron: La Meuse - RTL - RTBF 6 provincie Luik De 18-jarige coronapatiënte Elia uit de buurt van Hoei (provincie Luik) heeft wekenlang tussen leven en dood gezweefd en moest haar rechteronderbeen laten amputeren. Haar vrienden hebben een crowdfunding in het leven geroepen voor een dure, aangepaste beenprothese. Bedoeling is om genoeg geld in te zamelen zodat Elia zich opnieuw aan haar grote passie kan wijden: basketbal, de sport die ze al sinds haar vierde beoefent.

Nog geen week na de start van de lockdown van 13 maart vertoonde Elia ernstige corona-symptomen, met een ziekenhuisopname tot gevolg. Artsen zien snel in dat de jonge vrouw door Covid-19 ernstige hartproblemen oploopt. Ze verkeert in levensgevaar. Eens overgebracht naar het grotere Luikse Citadelle-ziekenhuis wordt ze aan een hart-longmachine (ECMO - extracorporele membraam oxygenatie) gelegd. ECMO is een alternatief voor kunstmatige beademing. De machine haalt bloed uit het lichaam, voegt er zuurstof aan toe en pompt het weer terug. Dit is niet zonder gevaar, want het risico op bloedingen stijgt zo. Elia blijft zo dertien dagen in diepe coma.

Haar gezondheidstoestand verbetert enigszins, maar bij Elia - nog steeds in coma - ontstaan complicaties. Een bloedstolsel aan de rechtertenen speelt haar parten. Om haar levenskansen te vergroten zien de artsen zich genoodzaakt een deel van haar rechtervoet te amputeren. De jonge vrouw wordt nog langere tijd in kunstmatige coma gehouden.

Eens ontwaakt denkt Elia dat het 19 maart is, een dag na haar opname. “Het was 15 april toen. Ik begreep het niet. Er waren vier corona-overlijdens in België toen ik in het ziekenhuis belandde, toen ik wakker werd waren er meer dan 4.000 doden”, verklaarde ze aan de RTBF. Het schoolmeisje verbleef in totaal 38 dagen op de intensive care.

Het is niet het einde van haar lijdensweg. De eerdere amputatie bleek niet voldoende. Enkele dagen na haar ontwaken krijgt Elia het verschrikkelijke nieuws te horen dat ook de rest van haar rechterbeen tot net onder de knie moet geamputeerd.

Beenprothese van 16.000 euro

Het moedige meisje gooit niet de handdoek in de ring. Ze trekt zich op aan de gedachte dat basketbal spelen kan, mits een aangepaste beenprothese. Voor zulke hoogstaande prothese van 16.000 euro kan de ziekteverzekering niet tussenkomen. Zij ondersteunen enkel het huidige basismodel, waarmee het meisje nu al enige tijd rondloopt.

Haar teamgenoten van Union Huy Basket laten ‘Pepito’ - haar bijnaam - niet in de steek. Zij steken mee hun schouders onder een crowdfunding die Elia’s vriend Zakaria heeft opgezet. De bedoeling is om 50.000 euro op te halen. Niet alleen voor de beenprothese, maar ook voor aanpassingen aan het ouderlijke huis in het dorp Huccorgne (Wanze). Na vijf dagen is al meer dan 37.000 euro ingezameld.

Elia is druk bezig met haar revalidatie en bereidt zich voor op een nieuwe uitdaging. Ze gooit op zaterdag 25 juli op het basketbalpleintje in haar dorp een reeks vrije worpen die mensen kunnen sponsoren.