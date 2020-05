Coronapatiënt Amaryllis is al twee maanden ziek: “Problemen kunnen levenslang duren” HR

20 mei 2020

20u41

Bron: VTM NIEUWS 0 Amaryllis Dobbelaere raakte al midden maart besmet met Covid-19, maar is tot op vandaag nog steeds niet volledig hersteld. “Er is veel onbegrip”, zegt de vrouw in VTM NIEUWS. “De revalidatie is inderdaad langdurig”, reageert viroloog Marc Van Ranst. “Sommige mensen gaan er problemen aan overhouden die levenslang duren.”



Amaryllis liep helemaal in het begin van de coronacrisis Covid-19 op. Twee maanden later is ze niet meer besmettelijk, maar ook nog niet volledig hersteld. “Ik probeer uit een diep dal te kruipen”, zegt ze. “Het is drie stappen vooruit, maar dan weer twee achteruit. Sommige dagen voel ik mij goed, maar als ik iets te veel gedaan heb, dan komen de symptomen terug. Vooral vermoeidheid, druk op de borst, pijnlijke longen en hoesten.”

Ze is nu lid van een Facebookgroep met meer dan 800 langdurig zieke coronapatiënten, die vinden dat ze niet genoeg aandacht en steun krijgen. “Er is veel onbegrip, zelfs in de medische wereld”, aldus Amaryllis. “Huisartsen weten niet hoe ze met de situatie moeten omgaan. Daarom wil ik een oproep doen om steun en begrip voor de ‘vergeten’ groep.” Toch blijft ze hopen op volledig herstel. “Ik hoop het, maar soms twijfel ik er wel aan.”

Post-virale moeheid

Professor Marc Van Ranst bevestigt dat patiënten na virale infecties vaak een post-virale moeheid vertonen. “Die kan lang aanslepen”, zegt hij. “Zeker wanneer men op intensieve geleden heeft of beademd is, duurt de revalidatie lang. Sommigen mensen gaan er problemen aan overhouden die levenslang duren.”

Over de langetermijngevolgen van Covid-19 is vandaag nog maar weinig bekend. “Maar daar gaan we de komende maanden veel over bijleren”, besluit Van Ranst.

