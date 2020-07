Exclusief voor abonnees

Coronamaatregelen in woonzorgcentra kunnen verschillen van gemeente tot gemeente

Lieve Van Bastelaere

22 juli 2020

18u19

0

Het is best mogelijk dat de bezoekregeling in het ene woonzorgcentrum (wzc) een pak strenger wordt dan in het andere, afhankelijk van de gemeente waarin het wzc ligt. Zo zou een wzc in een gemeente waar er weinig coronabesmettingen zijn, nog steeds bezoek kunnen toelaten op de kamers, terwijl een wzc in een gemeente met veel besmettingen gevraagd kan worden om een pak strikter te zijn. Daar zou dan bijvoorbeeld enkel bezoek mogelijk zijn in een speciale ruimte, waar plexischermen bewoners en bezoekers van elkaar scheiden.