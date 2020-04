Coronamaatregelen geven sociaal leven Belg ernstige knauw: deze trends tonen hoe hard u ‘in uw kot blijft’ TT

03 april 2020

10u40

Bron: Google, Belga 0 De strenge maatregelen die de overheid genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, hebben het sociaal leven van de Belg een ernstige knauw gegeven. Dat blijkt uit de bewegingstrends van de voorbije weken die Google voor ons land in kaart heeft gebracht. Het aantal bewegingen naar cafés, restaurants, bioscopen en musea donderde met liefst 84 procent naar beneden ten opzichte van de mediaan.

Wie bijvoorbeeld Google Maps op zijn smartphone heeft geïnstalleerd en daarmee akkoord is gegaan, verzendt automatisch anonieme locatiegegevens naar Google, dat bijhoudt waar u op een bepaald moment bent geweest. Google schotelt u op die manier bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties voor, maar kan op die manier dus ook geanonimiseerde gegevens rond verplaatsingsgedrag verzamelen.

Het is de eerste keer dat Google uitpakt met ‘Community Mobility Reports’. De internetgigant heeft data verzameld voor 131 landen, waaronder België, en wil op die manier overheden helpen om de efficiëntie na te gaan van de maatregelen van ‘social distancing’ in de strijd tegen COVID-19. Bedoeling is de data op regelmatige basis te delen.



De rapporten tonen verplaatsingstrends over de tijd volgens locatie, en over verschillende categorieeen zoals recreatie en shoppen, boodschappen en apotheken, parken, transitstations, industrie en werk, en residentiële verplaatsingen.

Recreatie bijna volledig stilgevallen

Op de grafiek hieronder zijn de trends voor vijf landen te zien: België, Italië en Spanje die allebei het zwaarst getroffen zijn en heel strenge lockdownmaatregelen kennen, Nederland dat pas recent de maatregelen verstrengde, en Zweden dat nog altijd enkel een ‘lockdown light’ kent. Selecteer in het tabblad het verplaatsingsgedrag in de verschillende domeinen.

Dat de Nationale Veiligheidsraad de Belgische bevolking al enkele weken strenge maatregelen oplegt, blijkt uit de cijfers: het openbare leven in ons land is zo goed als stilgevallen. Zo zijn er in ons land 84 procent minder verplaatsingen naar recreatieplaatsen als restaurants, shoppingcentra, musea, bibliotheken en bioscopen. Op zich logisch, aangezien die allemaal gesloten zijn.



Ook plaatsen van openbaar vervoer zoals metro-, bus- en treinstations worden niet meer gefrequenteerd: het aantal bewegingen er naartoe daalde de voorbije weken met 76 procent ten opzichte van de mediaan die begin dit jaar werd vastgelegd. Telewerk lijkt vaste voet aan de grond verworven te hebben, met 52 procent minder verplaatsingen naar de werkplek. Het aantal bewegingen naar parken verminderde met 66 procent, en boodschappen doen en naar de apotheker gaan, mag dan nog wel, maar ook hier is een neerwaartse knik te zien van -53 procent.

Residentiële verplaatsingen zijn de enige die zijn toegenomen, in België met 17 procent. Dat duidt er mogelijk op dat de Belg weliswaar massaal ‘in zijn kot blijft’, maar nu meer kleine verplaatsingen rondom de woonplaats maakt om frisse lucht te scheppen of een wandeling te maken.

Weinig verandering in Zweden

De trend is over alle domeinen heen opvallend gelijklopend in de vijf geselecteerde landen: Italië en Spanje kennen allebei de grootste afname in alle categorieën, met pieken tot -94 procent op het vlak van recreatie. Daarna volgen België en Nederland, maar het zijn vooral de Zweden die hun verplaatsingsgedrag niet erg hebben aangepast. In veel categorieën voeren ze wel minder verplaatsingen uit, maar de veranderingen zijn lang niet zo groot als in de andere landen. Meer zelfs: het verplaatsingsgedrag in en naar parken is er zelfs met 43 procent toegenomen. Het aantal residentiële verplaatsingen is in Zweden dan weer het minst gestegen.

Lees hier meer over de Zweedse aanpak: Stevent Zweden af op catastrofe met hun lightversie van coronamaatregelen of heeft het gelijk? (+)

In het rapport voor België zelf valt ook het verloop in de tijd te zien, zoals bijvoorbeeld twee pieken naar boven in de categorie ‘boodschappen en apotheken’, die lijken overeen te komen met de twee korte periodes waarin menige Belg zwaar ging hamsteren.



