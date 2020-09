Coronamaatregelen bij gevangenisbezoek soepeler vanaf maandag TTR

10 september 2020

19u58

Bron: Belga 12 Vanaf 14 september worden versoepelde coronamaatregelen bij het gevangenisbezoek van kracht, zo heeft minister van Justitie Koen Geens gemeld. Concreet zal fysiek contact opnieuw mogelijk worden, zowel bij tafelbezoek als bij intiem bezoek.

De versoepeling van de coronamaatregelen voor het gevangenisregime waren al in juli voorbereid, maar door de plotse toename van de besmettingscijfers werd de maatregel toen afgeblazen. "Ik ben blij dat het fysiek contact bij het bezoek in de gevangenis kan hernemen. Iedereen heeft menselijk contact en knuffelrechten nodig", zo kondigt Geens (CD&V) aan.

Concreet zal vanaf maandag fysiek contact tussen bezoekers en gedetineerden opnieuw mogelijk zijn. Het bezoek is beperkt tot maximaal drie personen, waarvan maximaal twee volwassenen, omdat dezelfde capaciteit van de bezoekzalen wordt behouden. Voor het tafelbezoek zullen de plexischermen verdwijnen.

Bezoek reserveren blijft verplicht en wie de afgelopen twee weken ziek is geweest of terugkeert uit een rode zone komt niet in aanmerking. De mondmaskerplicht geldt voor gedetineerden en bezoekers. Aan de bezoektafel zelf mag het masker worden afgezet. Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van kracht.

Het aantal verschillende bezoekers per gedetineerde over alle bezoeksessies heen wordt beperkt tot maximaal vijf volwassen bezoekers in totaal, maar kinderen jonger dan 12 worden niet meegerekend. Ook blijven videogesprekken mogelijk.