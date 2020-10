Coronakaart kleurt nog roder: België nu op één na slechtste leerling van Europa Koen Van De Sype

11 oktober 2020

16u00 192 België is naar de tweede plaats gestegen in de lijst met landen die het zwaarst getroffen zijn door het nieuwe coronavirus in Europa. Nadat we vrijdag over Frankrijk heen sprongen, zijn we nu ook Spanje en Nederland gepasseerd. Alleen Tsjechië doet nog slechter.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

De toestand gaat van kwaad naar erger op de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en –bestrijding (ECDC). Maar liefst zestien landen zijn nu al rood gekleurd en dat is voor het eerst meer dan de helft. Dat betekent dat het aantal bevestigde gevallen er boven de 120 per 100.000 inwoners gestegen is in de laatste veertien dagen. Ons land kampeerde een hele tijd op de vijfde plaats in de rangschikking, maar steeg de afgelopen dagen naar nummer twee.

Mooie resultaten

De zestien landen zijn – in volgorde – Tsjechië (433 gevallen per 100.000 inwoners), België (364), Nederland (345), Spanje (308), Frankrijk (286), Verenigd Koninkrijk (242), IJsland (241), Slovakije (187), Luxemburg (171), Roemenië (161), Malta (152), Slovenië (147), Ierland (146), Oostenrijk (133), Hongarije (129) en Portugal (123).





Vijftien landen zitten onder de grens van de 120 gevallen per 100.000 inwoners. De landen die het beste scoren zijn Noorwegen (34), Cyprus (35) en Finland (36). Maar ook Griekenland (45), Duitsland (47) en Letland (49) kunnen mooie resultaten laten zien.

Onze regering nam afgelopen week nieuwe maatregelen in de hoop het tij te kunnen keren en een nieuwe lockdown te kunnen vermijden, maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gaf al aan dat hij niets kon garanderen. “Het wordt een moeilijk najaar”, klonk het.

Uit de dagelijkse briefing van Sciensano bleek zondag opnieuw dat onze coronacijfers blijven stijgen. Het gezondheidsinstituut maakte zelfs gewag van een recordaantal van 6.083 bevestigde besmettingen op woensdag 7 oktober. Je leest er alles over in ons dagelijks cijferoverzicht.

Lees ook: OVERZICHT. Corona zal ons najaar in houdgreep nemen: wat kan doorgaan en wat wordt afgelast? (+)

Bekijk ook: Zo werken de sneltesten: na 15 minuten al resultaat

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)