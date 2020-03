Coronacrisis leidt tot uitstel van sommige celstraffen IB

19 maart 2020

04u44

Bron: Belga 0 De parketten herschikken hun prioriteiten. Zo wordt de opsluiting van bepaalde veroordeelden opgeschoven, wat ook helpt om de gevangenissen 'coronavrij' te houden, schrijft De Standaard vandaag.

Een samenscholing of ­ homeparty organiseren? Het gerecht gaat de naleving van de verscherpte ­coronamaatregelen intensief contro­leren. "Tegen hardleerse overtreders ­zullen we streng optreden", belooft procureur Ine Van Wymersch, woordvoerster van de parketten van eerste aanleg in deze crisistijden.

Het gevolg is dat andere taken wat langer op de plank zullen blijven liggen, geeft Van Wymersch toe. "Alle parketten herschikken hun prioriteiten, daar zijn interne afspraken over gemaakt." Welke criminaliteitsfenomenen noodgedwongen minder aandacht krijgen, wil de procureur niet kwijt, maar niet-dringende verhoren of bepaalde politie­onderzoeken bijvoorbeeld zullen worden uitgesteld.

Afweging gaat geval per geval

Hetzelfde geldt voor sommige 'bevelen tot gevangenneming', waarmee veroordeelden worden opgeroepen om hun straf te gaan uitzitten. Van Wymersch benadrukt dat de afweging om de bevelen tot gevangenneming later te versturen, "geval per geval" bekeken wordt, en nooit losstaat van de ernst van de feiten en de zwaarte van de straf. Als de opsluiting dringend of noodzakelijk is, wordt de veroordeelde natuurlijk wél direct achter de tralies gezet.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) blijft voorlopig op de vlakte. "Als er maatregelen genomen moeten worden, zal dat binnen de regering besproken worden. Natuurlijk liggen er altijd scenario's klaar, maar we bewaken het evenwicht.”