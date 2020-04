Coronacrisis leidt tot meer angst en depressieve stoornissen PVZ

18 april 2020

17u43

Bron: Belga 4 Angst en depressieve stoornissen zijn sterk toegenomen door de coronacrisis. De personen die het meest getroffen worden door de omstandigheden zijn vrouwen, jongeren van 16-24 jaar, maar ook volwassenen tot 50 jaar. Dat blijkt uit een online enquête van het gezondheidsinstituut Sciensano.

De online enquête, gehouden van 2 tot 9 april, is belangrijk om de impact van de epidemie in kaart te brengen. Uit de bevraging, waaraan 44.000 mensen deelnamen, blijkt dat de angststoornissen (20 procent) sinds het begin van de COVID-19-crisis sterk zijn toegenomen in vergelijking met de resultaten van de gezondheidsenquête van 2018 (11 pct). Vrouwen (24 pct) hebben meer te kampen met angststoornissen dan mannen (16 pct).

Ongeveer één op de vier 16-44-jarigen (25 pct) vertoont een angststoornis (20 pct van de mannen en 30 pct van de vrouwen). De prevalentie van angststoornissen neemt af met de leeftijd vanaf 45 jaar. Bij de jongeren van 16 tot 24 jaar is het voorkomen van angststoornissen verdubbeld bij jongens en verdrievoudigd bij meisjes.

Hulp van vrienden en familie

Steun van familie en vrienden vermindert volgens Sciensano de angst die wordt veroorzaakt door de COVID-19-crisis. Het vermindert ook het risico op depressies. Hoe meer de verschillende gebieden van het leven (werk, inkomen, gezondheid, toekomst) door de crisis worden beïnvloed, hoe groter het risico op angst en/of depressieve stoornis.

De tweede enquête kan nog tot 23 april worden ingevuld. "De informatie die we hieruit halen, is cruciaal om de verdere verspreiding van de pandemie op te volgen en de maatregelen te kunnen evalueren", aldus viroloog Steven Van Gucht.