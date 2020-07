Coronacrisis ‘helpt’ de leerlingen om te slagen: bijna helft minder C-attesten uitgereikt Enerzijds mildheid, anderzijds ook vrees voor juridische gevolgen SVM

17 juli 2020

12u00

Bron: Eigen berichtgeving 4 Er zijn in dit bijzondere coronaschooljaar bijna de helft minder C-attesten uitgereikt dan normaal. Concreet gaat het om 1.358 leerlingen in het zesde middelbaar en 598 studenten in het zevende jaar. Dat maakt samen 1.956 leerlingen, oftewel 2,78 procent van het totaal. Twee jaar geleden lag dat percentage op 5,05 procent, in 2019 was er nog een lichte stijging tot 5,22 procent.

De resultaten zijn nog niet helemaal volledig, maar veel scheelt het niet. “Dit was geen normaal schooljaar en dus waren er ook geen normale deliberaties”, stelt minister van onderwijs Ben Weyts. “In sommige gevallen was er sprake van overmacht. In sommige gevallen zal de klassenraad afgezien hebben van een C-attest uit vrees voor juridische gevolgen. Sowieso is dit een eenmalig feit. Dankzij onze scenario’s voor volgend schooljaar zal er dan altijd lesgegeven worden: in elk pandemieniveau, voor alle leerlingen van alle leerjaren. Dan kan de evaluatie van de leerlingen opnieuw normaal verlopen.”

“Je kan begrip opbrengen voor de mildheid die aan de dag gelegd is. Sommige leerlingen zullen moeilijk het ritme kunnen volgen hebben vanwege de coronacrisis. Anderzijds ben ik altijd bekommerd geweest om onze kwaliteit van het onderwijs. De lat zou net hoger moeten gelegd worden in plaats van lager.