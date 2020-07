Coronacommissie komt met aanbevelingen voor woonzorgcentra: mondmaskers, kleurcodes en meer aandacht voor welzijn kg

24 juli 2020

11u56

Bron: Belga 4 Elk woonzorgcentrum moet een rollende stock aan beschermingsmateriaal voor minstens drie maanden aanleggen. De woonzorgcentra mogen ook niet zomaar volledig worden afgesloten van de buitenwereld. Dat staat in de eerste aanbevelingen van de coronacommissie in het Vlaams Parlement. De resolutie werd vrijdag unaniem goedgekeurd. “Bij de start van deze commissie had niemand kunnen denken dat de urgentie al zo snel daar zou zijn”, zei commissievoorzitter Björn Rzoska (Groen).

Beschermingsmateriaal

Het dragen van beschermingsmateriaal bij risicopatiënten in de ouderenzorg moet worden verplicht, stellen de Vlaamse partijen in de resolutie. Daarom moeten de voorzieningen verplicht een eigen stock aanleggen, met de Vlaamse voorraad als backup. Er moet ook lokale productiecapaciteit worden voorzien, of de mogelijkheid om die snel op te bouwen.

“Als we de eerste zes maanden overbrugd hebben, moeten we er zeker van zijn dat we zelf genoeg productie hebben om te zorgen dat we alle soorten beschermingsmaterialen in Vlaanderen kunnen produceren”, zei Lorin Parys (N-VA).

Draaiboek voor tweede golf

Tegen 21 augustus moet elke voorziening een draaiboek klaar hebben om voorbereid te zijn op de tweede golf. De partijen beseffen dat ze veel druk leggen op het personeel, dus dient er snel een sociaal akkoord te komen, met betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De eerste verbeteringen moeten al in 2021 van kracht worden.

In samenwerking met het federale niveau moet er worden gezorgd voor meer flexibiliteit van personeel, zoals de inzet van ziekenhuismedewerkers in de woonzorgcentra en het inschakelen van tijdelijk werklozen.

Aandacht voor welzijn

De tekst vraagt ook om meer aandacht te hebben voor het mentale welzijn van de bewoners. Er moet in alle omstandigheden een minimale bezoekregeling komen, met altijd minimum één vaste bezoeker per bewoner.

Bij het levenseinde moet worden vermeden dat er een beperking is in het contact met naasten. “We hebben hier heel schrijnende getuigenissen over gehoord en gelezen”, zei Katrien Schryvers (CD&V). “Het is een heel andere manier van rouwen als je geen afscheid hebt kunnen nemen zoals je dat zelf wou.”

Door te werken met kleurcodes moet er een middenweg komen tussen de volledige isolatie van een voorziening en volledig open deuren. “Mensen kunnen ook sterven van eenzaamheid en dat zou nooit meer mogen gebeuren”, zei Hannes Anaf van sp.a.

Personeel testen

Wat de teststrategie betreft, moet onder meer worden gezorgd dat het personeel regelmatig wordt getest. In het bijzonder als ze terugkomen van een reis.

Vlaanderen heeft vorige maand vijftien mobiele teams in het leven geroepen, die plaatselijk moeten instaan voor onder meer opleiding, testing en communicatie. De Vlaamse partijen vragen nu om hun taak uit te breiden tot de verzorging van patiënten en het waken over het mentale welzijn van bewoners en zorgverleners.

Beter communicatie

De communicatie bij een tweede crisis moet duidelijker. Er moet van bij het begin een cel crisiscommunicatie worden geactiveerd en de communicatie moet duidelijker en bondiger. Maak hoofdlijnen, duid wijzigingen aan en voorzie meer info voor wie deze nodig heeft, is te lezen in de tekst.

“De communicatie kan veel beter”, zei Freya Saeys van Open Vld. “Zodat we ook het vertrouwen van de bevolking behouden. Want als zij van alle kanten verschillende info krijgen, zorgt dat voor veel verwarring.”

Tot slot vragen de partijen ook meer openheid: “De verslagen van de overlegorganen voor crisisbeheer moeten publiek toegankelijk zijn, ook deze van het overlegcomité.”

Kritiek

De resolutie werd unaniem goedgekeurd. Immanuel De Reuse van Vlaams Belang benadrukte wel dat het gaat om maatregelen op korte termijn en dat er nu dringend moet worden nagedacht over de lange termijn.

PVDA uitte kritiek, maar heeft geen stemrecht in de commissie. “Er staat in deze resolutie geen woord over het feit dat de regering opnieuw niet voorbereid is”, zei Jos D’Haese. “We zijn opnieuw niet klaar voor de tweede golf.”

Op de vraag of er ook een conclusie komt over hoe het zo fout kon lopen, zegt voorzitter Rzoska dat er eerst moet gekeken worden naar oplossingen. “Ik denk dat het geen geheim is dat bepaalde fracties kritiek leveren. Nu is het echter van belang om concrete aanbevelingen te maken, daar zit de samenleving meer op te wachten." Er komt sowieso wel een themadebat in de plenaire, zo besluit hij.

