Coronabarometer met kleurcodes wordt vrijdag voorgesteld op Overlegcomité

13 oktober 2020

16u15

Bron: Belga 2 De langverwachte coronabarometer is zo goed als klaar en wordt vrijdag op het Overlegcomité voorgesteld. Dat bevestigt de woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open Vld). Adviesorgaan Celeval heeft gisteren nog een laatste keer vergaderd over de aanbevelingen.

Al verschillende weken is er sprake van de befaamde coronabarometer, die zal bepalen welke maatregelen er op welke plekken van toepassing zullen zijn. Onder meer Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet eind september al verstaan dat er binnen twee weken een barometer zou zijn. Maar vorige week, tijdens de persconferentie van premier Alexander De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a), werd er nog geen barometer aangekondigd.

Volgens Celeval, het adviesorgaan dat de politiek adviseert over de coronacrisis, ligt de coronabarometer nu klaar. De experts hebben daarover gisteren nog vier uur vergaderd. "Het is nu aan de politiek om met die aanbevelingen verder te gaan", klinkt het bij voorzitter Tom Auwers. "Er werd alleszins zo nauw mogelijk aangesloten bij de bestaande protocollen."



Ook premier Alexander De Croo bevestigt dat de barometer in zijn laatste fase zit. "De Covid-commissaris Pedro Facon is volop bezig met het finaliseren van de barometer, die de basis moet vormen waarop alle maatregelen genomen worden", klinkt het bij woordvoerder Tom Meulenbergs. "Normaal wordt die dan ook nu vrijdag voorgesteld op het Overlegcomité."

Volgens Celeval gaat er bij de barometer effectief gewerkt worden met kleurcodes, die staan voor bepaalde maatregelen. Naargelang de cijfers zal een geleidelijke verstrenging of versoepeling worden toegelaten. Vanaf welke waarden de kleurcode wijzigt en wat dat precies betekent voor domeinen als cultuur, sport, horeca en evenementen, is nog niet duidelijk.

