Corona raakte amper door de Vlaamse schoolpoorten: 196 besmettingen op 4 maanden tijd AW

12 augustus 2020

09u15

Bron: Belga 2 Tussen 1 maart en 30 juni zijn in Vlaanderen slechts 196 coronabesmettingen vastgesteld op school: 157 bij leerlingen en 36 bij leerkrachten. Dat blijkt uit cijfers die de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) bij de 58 centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) verzamelde, zo schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Slechts vijftien besmettingen vonden op school plaats, negen bij leerlingen en zes bij leerkrachten. "Er is dus amper overdracht geweest op school", zegt Anouk Vanlander van de VWVJ. "Geruststellend, maar het gaat wel over een periode waarin de coronacurve daalde en middelbare scholieren amper naar school zijn geweest. We moeten dit blijven opvolgen.”

Vanlander wijst erop dat bij een besmetting de CLB’s de richtlijnen van Sciensano hebben gevolgd. "Leerlingen en leerkrachten die nauw contact hadden met een positief geval, moesten veertien dagen in quarantaine." In totaal gingen zo 1.644 leerlingen en 169 leerkrachten in thuisisolatie.



De cijfers zullen meegenomen worden in het overleg tussen het onderwijsveld en de experten met betrekking tot de heropening van de scholen op 1 september. Vrijdag vindt daarover een eerste vergadering plaats.