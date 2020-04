Corona-ouderschapsverlof raakt niet tijdig goedgekeurd ARA

30 april 2020

00u00 3 Zowat alle werkgevers zijn klaar voor een heropstart op 4 mei. Maar veel werknemers weten nog niet hoe ze de opvang voor hun kinderen zullen regelen, aldus vakbond ACV. Het voorziene corona-ouderschapsverlof kan namelijk niet op tijd aangevraagd worden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dat verlof werd aangekondigd door federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V), en zou opgenomen kunnen worden tussen 1 mei en 30 juni. Maar het volmachtenbesluit raakt niet snel genoeg door de besluitvormingsmolen. "In de regering is iedereen het eens, maar het moet nog langs de superkern", aldus de woordvoerster van Muylle. "Intussen weten veel ouders zich geen raad", zegt het ACV. "Bovendien kan de aanvraagprocedure snel een week duren: je moet het drie dagen op voorhand aanvragen bij je werkgever en die heeft zes werkdagen tijd om het goed of af te keuren.”