Corona op school: dit zijn de richtlijnen kg

03 maart 2020

13u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voor het eerst werd het coronavirus vastgesteld bij een leerling op een Vlaamse school, het Atheneum in Tienen . Twee leerlingen op de GO Basisschool in Etterbeek blijven preventief thuis. Voorlopig blijven de scholen gewoon open, maar er worden wel de nodige voorzorgsmaatregelen genomen.

Voor de betrokken scholen gelden specifieke richtlijnen, zo meldt beleidsdomein Onderwijs en Vorming. De scholen worden niet gesloten, maar de leerlingen en het personeel worden gevraagd alert te blijven voor symptomen (koorts, hoesten, zich grieperig voelen).

Belangrijk: leerlingen die niet ziek zijn en niet in quarantaine moeten, zijn ongewettigd afwezig als ze thuis worden gehouden.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) voert onderzoek dat nagaat met wie de besmette personen contact hadden. Afhankelijk van diverse parameters, worden gepaste maatregelen getroffen in samenspraak met het AZG en CLB. De betrokken scholen lichtten ondertussen alle ouders en leerlingen in over de stand van zaken.

Wat gebeurt er op andere scholen?

In andere Vlaamse scholen blijven de bestaande richtlijnen van kracht. Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om thuis te blijven, klinkt het.

Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan gaan ze meteen naar huis. Ze contacteren de huisarts telefonisch voor opvolging en behandeling.

Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat neemt de nodige maatregelen.

Voorkom besmetting

Ook de preventiemaatregelen blijvend toepassen is belangrijk om het risico op besmetting in te perken, op school én thuis, klinkt het.

• Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat. Kijk hier hoe je perfect je handen wast om corona te vermijden.

• Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

• Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.

• Raak elkaars handen niet onnodig aan. Groet met een zwaai of met de elleboog.

• Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.

• Vermijd nauw contact met zieke personen.

• Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

• Mondmaskers dragen op school heeft geen enkele zin.

• Het wordt aangeraden om op geregelde tijdstippen de lokalen te verluchten en te poetsen.

