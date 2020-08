Corona of niet, monsterfiles op Europese wegen: 4 uur file in Zuid-Frankrijk, zelfs 6 uur richting Oostenrijks-Sloveense grens TTR LH

01 augustus 2020

07u58

Bron: Belga, eigen info 91 Er staat momenteel 760 kilometer file op de Franse snelwegen. Zo was het rond de middag zeker 4 uur aanschuiven op de Autoroute du Soleil richting Zuid-Frankrijk. Dat meldt de VAB. Het eerste weekend van augustus is traditioneel een wisselweekend op de Franse wegen, zeker op zaterdag kan dat voor grote vertragingen zorgen.

Vandaag is de eerste 'zwarte zaterdag' in Frankrijk en wellicht ook de drukste zaterdag van de zomervakantie op de wegen richting zuiden doordat veel Fransen in eigen land op reis gaan en toeristen, waaronder veel Belgen, naar huis terugkeren.

De Franse verkeersvoorspellingsdienst Bison-Futé verwachtte dat er op het hoogtepunt tot 900 kilometer file zou staan staan op de Franse wegen, maar rond de middag stond er ‘maar’ 760 kilometer file. Die piek werd rond 12.10 uur bereikt. Opvallend: dat aantal is vergelijkbaar met hetzelfde weekend vorig jaar, toen van de coronacrisis nog geen sprake was.

Later vertrekken

In combinatie met de voorspelde hitte kan dat wel eens gevaarlijk worden: de VAB waarschuwt bestuurders om regelmatig te pauzeren en voldoende water mee te nemen in de wagen. “We raden ook aan om pas rond of na de middag te vertrekken. Je zal dan later aankomen, maar wel veel minder lang in de file gestaan hebben", zegt woordvoerster Joni Junes.

“Het zwaartepunt van de file wordt traditioneel verwacht rond 13 uur. Voor terugkeerders zal er nog zeker tot 19 uur drukte zijn, richting zuiden zal er nog zeker tot 17 uur filedrukte zijn”, aldus Junes nog.

Rond de middag stond er tussen Lyon en Orange vier uur en tien minuten file op de Autoroute du Soleil richting Zuid-Frankrijk. Tussen Orange en de Spaanse grens kwam daar nog eens 20 minuten bij. Op de route via Rijsel-Parijs-Bordeaux-Spaanse grens was het deze ochtend al flink aanschuiven, dat is intussen opgelopen tot twee uur en 50 minuten tussen Parijs en Bordeaux. Tussen Bordeaux en de Spaanse grens komt daar nog eens één uur en 25 minuten bij.

Ook op de andere routes was en is er al heel wat vertraging. Op de route Parijs-Narbonne via Limoges was dat deze ochtend 1 uur en 55 minuten, tussen Parijs-Narbonne via Clermont-Ferrand 2 uur en 30 minuten. Voor de Fréjustunnel is rond de middag 2 uur en 40 minuten aanschuiven. Voor de terugkerende reizigers is de verkeerssituatie heel wat drukker geworden: vanaf de grens met Spanje naar Lyon verlies je 1 uur en 25 minuten, via Bordeaux verlies je anderhalf uur.

Ook druk in Oostenrijk en Duitsland

Niet alleen in Frankrijk is het druk, ook in Oostenrijk en Duitsland is het filerijden. In Oostenrijk kwam er 3 uur en een half bij op de A10 tussen Salzburg en Villach, net voor de Karawankentunnel richting Slovenië moeten chauffeurs rekening houden met nog eens 2 uur vertraging door een combinatie van wegenwerken en grenscontroles.

Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland viel de situatie nog mee: een halfuur voor wie richting Italië rijdt, 1 uur en 20 minuten filerijden voor wie terugkeert uit Italië.

Tot slot is er ook heel wat verkeersdrukte in Duitsland. In het zuiden van Duitsland krijgt de deelstaat Baden-Württemberg vakantie en vanuit Beieren vertrekt een tweede golf vakantiegangers. Daardoor moeten reizigers op 2 uur extra rekenen tussen Salzburg en München. Richting Denemarken was er liefst 3 uur en 45 minuten vertraging tussen Hamburg en de grens met Denemarken. Dat komt doordat reizigers een attest moet laten zien dat ze minstens 6 overnachtingen hebben geboekt in Denemarken.

