Exclusief voor abonnees

Corona kent geen grenzen, provincies wel: mondmasker verplicht zodra je straat in Oost-Vlaanderen naar Antwerpen oversteekt

Bewoners op de grens van Oost-Vlaanderen en Antwerpen kunnen maar beter goed nadenken over welke regels waar gelden

Marc Coppens

29 juli 2020

21u25

0