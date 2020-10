Exclusief voor abonnees

Corona-infecties in Brussel swingen de pan uit, en dat ligt niét alleen aan het toenemende aantal testen: “Bijzonder verontrustende situatie”

Brusselse cijfer meer dan dubbel zo hoog als alarmdrempel Wereldgezondheidsorganisatie

Tommy Thijs

05 oktober 2020

13u15

52

Zo'n 12,7 procent van alle coronatesten die tegenwoordig in Brussel worden afgenomen, blijkt positief te zijn, en dat cijfer stijgt nog elke dag. Wanneer de gewone coronacijfers de alarmbellen nog niet doen afgaan, dan toch dat getal. Want die zogenaamde ‘positiviteitsratio' zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onder de 5 procent moeten zitten om de corona-epidemie als onder controle te kunnen beschouwen. Enkel drie Vlaamse provincies zitten momenteel nog onder die drempel.