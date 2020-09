Corona-experts in 'zwijgstaking': “Nu aan politiek om duidelijke signalen te geven” HAA

26 september 2020

08u01

Bron: Belga 1 Verschillende corona-experts gaan dit weekend in 'zwijgstaking'. Ze vinden dat de bevoegde politici te vaak weigeren om interviews over het coronabeleid te geven en dat ze zich te vaak achter hen verstoppen.

Het gaat onder anderen om viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven), infectioloog Erika Vlieghe (UAntwerpen), biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt & KU Leuven), epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) en biostatisticus Niel Hens (UHasselt & UAntwerpen). Aan onder andere VRT NWS bevestigden verschillende experten gisteren dat ze niet meer zullen communiceren met de pers, al zeker tot maandagmiddag.

Verantwoording

"Het is nu aan de politiek om duidelijke signalen te geven. Naar ons toe, maar vooral naar de bevolking. Zij moeten nu in de televisiestudio's verantwoording afleggen. Niet wij." Geen van de betreffende experten was gisteren nog bereikbaar voor commentaar.



De medische experts, zowel binnen als buiten Celeval, zouden zich willen hergroeperen in een puur wetenschappelijk orgaan. "Er zijn twee opties. Ofwel beslist de politiek dat we een apart orgaan mogen oprichten, puur wetenschappelijk, en geven wij in de toekomst onze kijk op het virus. Ofwel spelen we soloslim, en beginnen we zelf te communiceren met de bevolking om hen correct te informeren."

Signaal

Viroloog Marc Van Ranst benadrukt evenwel dat de actie niet tegen de media is gericht, maar dat het om een duidelijk signaal naar de politiek gaat. Maandag zouden de experts hun "zwijgstaking" doorbreken en opnieuw duiding willen geven.

