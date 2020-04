Corona-experts doen oproep: “Als we de zomer willen redden, blijf dan nu in uw kot” kv

08 april 2020

19u49

Bron: VTM Nieuws 0 We hebben er de hele winter naar uitgekeken: mooi lenteweer, kunnen buitenkomen en genieten van het zonnetje. Maar nu het zover is, moeten we de verleiding weerstaan om uit ons kot te komen, zeggen experts. Als we de zomer willen redden, dan moeten we nu binnenblijven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Experts Marc Van Ranst, Steven Van Gucht, Geert Meyfroidt en Erika Vlieghe deden vandaag in VTM Nieuws een oproep om de zomer te redden. De maatregelen die in ons land getroffen werden om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, werpen hun vruchten af, maar het is te vroeg om victorie te kraaien. Als we onze inspanningen nu staken, riskeren we af te stevenen op een nieuwe piek. Dat betekent niet alleen dat de ziekenhuizen overbelast kunnen geraken, maar ook dat de zomer eraan hangt.

“Als we nog van de zomer willen genieten, dan moeten we nu heel erg ons best doen. Maar onthou: het komt goed”, aldus Marc Van Ranst.