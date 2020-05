Corona-exit wordt moeilijke opdracht voor hoven en rechtbanken kv

15 mei 2020

22u06

Vanaf maandag beginnen ook de hoven en rechtbanken in België opnieuw op een normale wijze te werken, na twee maanden quarantainemaatregelen, maar die corona-exit wordt allesbehalve een makkelijke opdracht. Dat meldt het College van hoven en rechtbanken vandaag.

Niet alleen komen er in gerechtsgebouwen sowieso veel mensen samen op beperkte ruimte, op heel wat plaatsen laten de beveiligingsmiddelen nog op zich wachten. Bovendien is ondanks de inzet van het justitiepersoneel een flinke achterstand ontstaan, en heeft de crisis heel wat tekortkomingen in het functioneren van justitie blootgelegd, klinkt het.

Essentiële dienst

"Justitie werd in deze crisis terecht als een essentiële dienst beschouwd", zegt Fabienne Bayard, voorzitter van het College. "De rechtbanken en hoven zijn in deze crisis blijven functioneren onder de energieke leiding van de korpschefs, afdelingsvoorzitters, hoofdgriffiers, afdelingsgriffiers en dankzij de toewijding van de magistraten en het gerechtspersoneel. Op die manier kon de rechtspleging gegarandeerd worden waar mogelijk, mede dankzij de nodige creativiteit en durf lokaal. Als gevolg daarvan konden vele zaken toch behandeld worden en konden heel wat zittingen behouden blijven."



Zo werden burgerlijke zaken waar mogelijk schriftelijk behandeld, en werden kortgedingen, familiezaken, en dringende strafdossiers gepleit. Verzoekschriften, conclusies en stukken konden veelal via e-Deposit of mail ingediend worden, en in een aantal zittingen werd zelfs met videoconferentie gewerkt. Heel wat zaken konden ook niet behandeld worden, waardoor er een flinke achterstand ontstond. Het College vraag daarom om extra zittingen te houden, ook in de maanden juli en augustus.

Moeilijke oefening

Intussen gaan de rechtbanken en hoven maandag weer aan de slag en dat wordt een moeilijke oefening, ondanks de voorbereidingen die getroffen zijn. Er is niet alleen de aard van de activiteiten in de gerechtsgebouwen en paleizen, die bij een gewone werking soms vele mensen op een beperkte ruimte bijeenbrengen, aldus voorzitter Bayard: "Bovendien dient vaak nog gewacht te worden op de noodzakelijke personele investeringen en leveringen van materiaal zoals handgel, plexiglazen wanden, etc. om op een veilige manier te kunnen functioneren ondanks de toezeggingen en de bestellingen ter zake vanwege de FOD Justitie en Beleid en Ondersteuning.

Tijdelijke oplossingen

In afwachting worden tijdelijke oplossingen gezocht. De coördinatie tussen de diensten voor het beheer van de gebouwen, en de gebruikers, met name de rechtbanken en hoven, liep bij deze omschakeling soms moeilijk."

De crisis heeft ook een aantal tekortkomingen in het functioneren van de gerechtelijke organisatie aan het licht gebracht, beseft Fabienne Bayard.

"Maar ze heeft ook een sprong voorwaarts gestimuleerd richting de verdere informatisering van justitie en de optimalisatie van onze werkprocessen. Zodra de rust is hersteld, zullen we de lessen moeten trekken uit deze bijzondere periode, en de inspanningen tot modernisering, waartoe Covid-19 ons heeft gedwongen, voortzetten."