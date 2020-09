Corona-editie van plantjesverkoop Kom op tegen Kanker levert 1,3 miljoen euro op IB

30 september 2020

06u26

Bron: Belga 0 De eerste - door corona noodgedwongen - online editie van de plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker was een groot succes, zo zegt de organisatie: er gingen 193.363 azalea's de deur uit, goed voor een opbrengst van 1.353.541 euro. Vorig jaar brachten de plantjes 2,4 miljoen euro op.

Kom op tegen Kanker stond door de coronaveiligheidsmaatregelen voor de keuze: dit jaar geen azalea's verkopen ten voordele van de strijd tegen kanker of de actie herdenken. Omdat kanker - ondanks COVID-19 - niet stilligt, besliste Kom op tegen Kanker om de editie van 2020 door te laten gaan, al gooiden ze het wel over een volledig andere boeg door online te verkopen.

Na het succes van de editie van 2019 (340.000 plantjes) had Kom op tegen Kanker voor dit jaar hetzelfde aantal plantjes besteld. Toen duidelijk werd dat de gewone verkoop door de geldende veiligheidsmaatregelen niet kon doorgaan, hield Kom op tegen Kanker iets minder dan 200.000 plantjes opzij voor de onlineverkoop, de overige 140.000 werden door de azaleakweker doorverkocht aan de buitenlandse retail.

“Erg blij met blijvende solidariteit”

Tussen 1 en 20 september zijn alle plantjes uitverkocht, in totaal 193.363 azalea's. De totale opbrengst bedroeg 1.353.541 euro.

Kom op tegen Kanker zegt woensdag in een persbericht "erg blij te zijn met het resultaat en de blijvende solidariteit, ook in deze moeilijke tijden".

"De mensen hebben ook dit jaar de moeite genomen om een plantje te bestellen, en de vrijwilligers hebben zich ook dit jaar uit de naad gewerkt om alles in goede banen te leiden", besluit het persbericht.

Met de opbrengst van de plantjesverkoop biedt Kom op tegen Kanker kankerpatiënten en hun naasten ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, activiteiten op maat, lotgenotencontact, informatie, praktische hulp of financiële steun.

Kom op tegen Kanker heeft voor de editie 2021 al 450.000 azalea's besteld bij de kweker.

Meer over Corona

gezondheid

ziekten

kanker