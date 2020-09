Corona doodsteek voor nachtleven? “Dan krijg je meer illegale feesten waar het virus niet lijkt te bestaan”

, ooit een icoon van het Vlaamse uitgaansleven, legt de boeken neer. Het nachtleven is door de coronacrisis in heel Vlaanderen stilgevallen en uitbaters van nachtclubs en discotheken missen elk perspectief. Barmannen, obers, buitenwippers en dj’s, mensen voor wie het nachtleven en de muziek een kwestie van passie is, zitten werkloos thuis. Een sociaal bloedbad kondigt zich aan. “Maar indien de overheid wat mee wil, zijn er oplossingen mogelijk. Vergeet niet dat het uitgaansleven een uitlaatklep is voor jongeren en een toeristische aantrekking voor onze steden. Zonder een veilige heropstart zullen illegale feesten - waar alle coronamaatregelen met voeten getreden worden - alleen maar talrijker worden”, waarschuwt DJ Licious.