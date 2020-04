Corona Direct verwacht verzekerden 4 miljoen euro terug te betalen

14 april 2020

Bron: Belga

Verzekeraar Corona Direct, een filiaal van Belfius Insurance gespecialiseerd in autoverzekeringen per kilometer, verwacht minstens 4,1 miljoen euro terug te betalen aan zijn verzekerden, omdat ze wegens de coronacrisis minder met de auto rijden. Doordat er veel minder wagens in het verkeer zijn, ligt ook het risico op schadegevallen aanzienlijk lager.