Corona-app overschrijdt kaap van miljoen downloads: “Blijf vrienden en familie aanmoedigen om app te gebruiken” SVL

13 oktober 2020

12u33

Bron: Belga 28 De app “Coronalert”, die bedoeld is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de kaap van het miljoen downloads overschreden. Dat betekent dat ongeveer 15 procent van de Belgische bevolking de app gebruikt. “Deze app is één van de instrumenten die worden ingezet in de strijd tegen Covid-19, nodig daarom vrienden en familie uit om Coronalert ook te downloaden”, klinkt het bij het Interfederaal Comité voor Testing & Tracing (IFC).

“We zijn tevreden dat zoveel mensen Coronalert al gedownload hebben. Uiteraard mag het altijd meer zijn”, reageert Karine Moykens, voorzitter van het IFC. “Ik wil iedereen nadrukkelijk bedanken die de app al heeft gedownload en ook gebruikt. Ik doe een oproep naar de rest van de Belgische bevolking om de app te downloaden. Pas als voldoende mensen de app downloaden en gebruiken, zal de werking van de app een meerwaarde betekenen in de strijd tegen Covid-19.”

In totaal hebben dus al meer dan een miljoen Belgen de app gedownload. Maar niet elke Belg heeft een smartphone of is in staat om de app te downloaden. “Om veiligheidsredenen kunnen sommige smartphones geen updates meer doen en daardoor de app niet meer downloaden. Het gaat vooral om smartphones die ouder dan vijf jaar zijn”, zegt Karine Moykens. “We vragen uiteraard niet dat mensen een andere smartphone kopen om de app te downloaden. Deze app is een bijkomend instrument in de strijd tegen het coronavirus, maar vervangt de andere instrumenten niet.”

De app is sinds woensdag 30 september voor iedereen gratis beschikbaar via iOS of Android. De tool houdt anoniem bij met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn. Op het moment dat een dokter een test voorschrijft, kan de gebruiker een code in zijn app genereren zodat dit gelinkt kan worden aan de code van zijn test. Als de test positief is, krijgt de gebruiker dit in zijn app en kan hij een melding sturen naar iedereen die in de buurt is geweest.