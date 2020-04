Corona-app om besmettingen op te sporen steeds meer op lange baan TT

23 april 2020

15u07

Bron: Villa Politica 2 De kans dat er snel een app komt die mensen kan informeren en waarschuwen voor gevaar op besmetting met het coronavirus, wordt alsmaar kleiner. Federaal minister Philippe De Backer (Open Vld) liet deze namiddag in ‘Villa Politica’ verstaan dat de app op de lange baan geschoven wordt. Contactonderzoek is nu nuttiger en belangrijker, aldus De Backer.

Bij contactonderzoek moeten gezondheidswerkers op zoek gaan naar de contacten van een nieuwe coronapatiënt. Dat is volgens De Backer de normale procedure, die ook bij andere infectieziektes “al jaren" wordt toegepast.

Een app zou daarbij “eventueel nuttig kunnen zijn”, verklaarde De Backer deze namiddag. “Maar tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat heel weinig mensen zo’n app zouden gebruiken. In Oostenrijk heeft men er heel veel reclame rond gemaakt, en maar 3 tot 4 procent gebruikt de app, terwijl je eigenlijk 60 procent nodig hebt. Dus laat ons focussen op het contactonderzoek.” De federale regering werkt ondertussen wel verder aan een algemeen juridisch kader.



Het is al enkele dagen duidelijk dat de ontwikkeling van de apps vertraging oploopt, onder andere door het protest en de zorgen rond privacy. Eerder deze week bleek dat de kwestie naar de regio’s was doorgeschoven, aangezien ‘contact tracing’ een bevoegdheid is van de gewesten.

Lees ook:

Kamer denkt na over privacykader voor corona-app: academici vragen dringend publiek debat

Europese Unie raadt ‘tracing apps’ met geolokalisatie af