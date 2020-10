Corona-app al meer dan 403.000 keer gedownload ADN

01 oktober 2020

19u41

Bron: Belga 0 De app ‘Coronalert’, die bedoeld is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is sinds de lancering woensdag al meer dan 403.000 keer gedownload.

Rond 14 uur donderdag stond de teller op 403.600 downloads, meldt professor Bart Preneel (KU Leuven), een van de ontwikkelaars van de app, aan Belga.

Voor iedereen gratis beschikbaar

De app is sinds woensdag voor iedereen gratis beschikbaar via iOS of Android. De tool houdt anoniem bij met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn. Op het moment dat een dokter een test voorschrijft, kan de gebruiker een code in zijn app genereren zodat dit gelinkt kan worden aan de code van zijn test. Als de test positief is, krijgt de gebruiker dit in zijn app en kan hij een melding sturen naar iedereen die in de buurt is geweest.

‘Spoor anderen aan’

De app “zal alleen effect hebben als voldoende mensen hem installeren en gebruiken”, benadrukte Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing, bij de lancering woensdag. Ze riep iedereen op om de app te downloaden en aan te zetten, en om vrienden en familie aan te sporen hetzelfde te doen.

Moykens wees erop dat er is gewaakt over de gebruiksvriendelijkheid van de app en de duidelijkheid van de berichten. Er is ook een evaluatie gemaakt van de toegankelijkheid voor slechtzienden. Van de gebruikers die het programma sinds de prelancering op 11 september hebben gedownload, krijgt de app een score van 4 op 5, aldus Moykens.

Privacy

De app houdt rekening met ieders privacy, verzekerde ze opnieuw. “Hij weet niet wie u bent, kent niet de identiteit van de personen waarmee u in contact komt. De app wisselt enkel willekeurige codes uit met andere personen die de app gebruiken en dichter in uw buurt komen. En dit gebeurt via bluetooth.” De codes worden lokaal op de eigen smartphone bewaard en na veertien dagen automatisch verwijderd. Er worden geen verdere gegevens uitgewisseld, benadrukte Moykens.

