Controleurs stuiten op gesjoemel bij Ryanair: "Piloten verplicht om als schijnzelfstandigen te werken" TK

25 mei 2018

09u40

Bron: Belga 0 Zo'n twintig inspecteurs hebben gisterenavond een operatie uitgevoerd op de luchthaven van Charleroi, Brussels South Charleroi Airport (BSCA). Een zestigtal piloten en personeelsleden van Ryanair werd ondervraagd. Volgens de arbeidsauditeur werden er inbreuken vastgesteld: piloten zouden onder meer verplicht geweest zijn om te werken als valse zelfstandigen.

De controleurs stapten gisterenavond rond 20 uur binnen op de luchthaven voor een controle bij de lagekostenmaatschappij. "Er is gebleken dat het cabinepersoneel dat na 2012 werd aangenomen niet onderworpen is aan de Belgische sociale wetgeving, wat verplicht is", zegt Charles-Eric Clesse, arbeidsauditeur in Henegouwen.

"Ook zouden meerdere piloten werken onder het statuut van zelfstandige. Ryanair zou blijkbaar bedrijfjes hebben opgericht waar zij aan het hoofd van staan om hen dat statuut op te leggen. Het gaat dus om schijnzelfstandigen." Zo zou bijvoorbeeld een Franse piloot instaan voor een bedrijfje dat zijn basis heeft in Ierland, en dat samen met twee andere mensen die hij niet kent.

"Er is een strafrechterlijk dossier geopend en de ondervragingen gaan voort", aldus nog Clesse, die daar aan toevoegt dat het bedrijf zware boetes riskeert.