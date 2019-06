Controles FAVV vielen vorig jaar vaker ongunstig uit ttr

Bron: belga 0 binnenland De controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hebben vorig jaar minder vaak een gunstig rapport kunnen opstellen na hun opdracht. Zo had in 2017 nog 87,5 procent van de 52.398 opdrachten met inspectie een gunstig resultaat, een percentage dat vorig jaar terugviel tot 85,6 procent op 50.809 opdrachten. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vandaag bekendgemaakt werd.

Volgens Herman Diricks, de gedelegeerd bestuurder van het FAVV, is het minder gunstige resultaat voornamelijk te wijten aan de gewijzigde allergenenwetgeving voor de distributiesector. Consumenten in Europa moeten sinds 2014 toegang hebben tot informatie over allergenen in voedingsmiddelen, verpakt of niet. Dat moet consumenten met voedselallergieën of intoleranties beschermen.

Drie jaar lang werkte het FAVV aan de bewustmaking rond die regelgeving, maar sinds eind 2017 controleert ze strenger. "In 2018 hadden we niet het gevoel dat het de goede richting uitging", zei Diricks op een persconferentie. "Maar in 2019 lijken we nu toch een lichte verbetering te zien."

Producten teruggeroepen

Bovendien heeft het FAVV vorig jaar 171 berichten over productterugroepingen verspreid naar de consumenten. Dat zijn er drie keer zoveel als in 2017, toen het om 53 terugroepingen ging. Toch hoeft dit niet te betekenen dat er meer voedingswaren niet conform zijn. “We zien dat de agrovoedingssector meer verantwoordelijkheid neemt. Ze voeren meer interne controles uit, en zo nemen ook de notificaties toe. Daarnaast circuleert er meer informatie tussen de Europese lidstaten”, aldus Diricks.

Diricks wees er ook op dat het aantal productterugroepingen al bij al beperkt blijft. De overgrote meerderheid van de voedingswaren in België is en blijft conform, klinkt het.

Maatregelen

Van de 29.380 controleopdrachten in 2018 waarbij monsters werden genomen, was dan weer 96,5 procent in orde - dat cijfer ligt wel in lijn met de voorgaande jaren. Bij een ongunstig resultaat van een inspectie of monstername worden er maatregelen getroffen, gaande van een waarschuwing tot pv en zelfs sluiting. Na elk minder goed resultaat volgen opvolgingscontroles. Van de hercontroles in 2018 was 79,9 procent gunstig.

Tot slot blijkt dat het totale aantal controles is gedaald, van 119.487 in 2016 tot 116.285 in 2017 en 106.143 vorig jaar. Dat is het gevolg van het dalende personeelsbestand, klinkt het. Intussen neemt het aantal personeelsleden wel weer toe.