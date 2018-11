Controleer voortaan je eigen vaccinaties en medicatie met MyHealthViewer TT

27 november 2018

13u51

Bron: Belga 0 Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) heeft MyHealthViewer gelanceerd. Daarmee krijgt iedereen toegang tot zijn eigen gezondheidsgegevens, zoals vaccinaties en medicatie. Inloggen wordt eenvoudig, belooft de minister, een kaartlezer is niet verplicht.

De ziekenfondsen hebben de applicatie samen ontwikkeld op vraag van Vandeurzen. MyHealthViewer is een verlengstuk van het Vitalink, het beveiligde overheidsplatform waarop nu al de gezondheidsgegevens van 6,7 miljoen Vlamingen worden gedeeld.

Wie inlogt op de nieuwe website krijgt info uit zijn medisch dossier, maar ook bijvoorbeeld welke vaccinaties hij heeft gekregen. "Erg handig", zegt Vandeurzen. "Mijn zoon studeert momenteel in het buitenland en dan wordt vaak om een overzicht van de vaccinaties gevraagd.”



Daarnaast kan de patiënt consulteren welke medicatie hij moet nemen en in welke dosis. Er worden via het systeem ook uitnodigingen verstuurd voor bevolkingsonderzoeken, zoals naar kanker. Wie kinderen heeft, kan ook hun gegevens bekijken. Via Kind en Gezin wordt bijvoorbeeld de positie op de groeicurve meegedeeld.

"De patiënt kiest zelf welke zorgverstrekkers hij toegang tot zijn dossier verleent", zegt Remi de Brandt van het Intermutualistisch college. "Hij kan een zorgverstrekker de toegang ook weer ontnemen. In de toekomst zal de applicatie ook worden opengesteld voor nieuwe doelgroepen, zoals sociaal assistenten."

MyHealthViewer verschijnt in de vorm van een website en moet dus niet worden gedownload. Inloggen kan via een kaartlezer, maar die schrikt veel mensen af door de in het verleden vaak gebrekkige werking. Daarom kan ook worden ingelogd via 'Itsme', de app die werd ontwikkeld om eenvoudig in te loggen op websites van de overheid en die binnenkort ook door de banken zal worden gebruikt.