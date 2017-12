Controleartsen verzuipen zelf in het werk kv

04u44

Bron: Belga 2 Thinkstock De adviserend artsen van de mutualiteiten moeten langdurig zieken opnieuw aan de slag krijgen, maar ze zien het zelf ook niet meer zitten. Dat bericht De Standaard vandaag.

De federale regering zet zwaar in op re-integratietrajecten om langdurige zieken weer naar werk te begeleiden. In zo'n traject gaat een bedrijfsarts of een controlearts van het ziekenfonds in samenspraak met de langdurig zieke op zoek naar een job die hij of zij wél nog kan uitvoeren, al dan niet deeltijds.

Het probleem: de adviserend artsen van de mutualiteiten kunnen het niet meer bolwerken. "Er zijn te weinig artsen, er is onvoldoende administratieve ondersteuning, de informatica loopt mank en er zijn eindeloze registraties", stellen de artsen in een gezamenlijk manifest aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Volgens De Standaard gaat het zover dat steeds meer artsen van de mutualiteit op dit moment zelf thuis zitten of dreigen uit te vallen.