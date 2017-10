Controleactie op Brussels openbaar vervoer: 828 zwartrijders betrapt ADN

Bron: Belga 3 photo_news Bij de grootscheepse controleactie die gisterenavond werd uitgevoerd op het Brusselse openbaar vervoer, zijn in totaal 828 zwartrijders betrapt. Dat meldt de federale politie. Ook pakte de politie in het Zuidstation drie gauwdieven op en een persoon die in het bezit was van gestolen gsm's en bankkaarten. 27 mensen bleken drugs bij te hebben en 18 mensen hadden geen geldige verblijfsdocumenten.

Zowel de federale politie als de verschillende Brusselse politiezones controleerden dinsdag tussen 14.00 uur en 20.00 uur, onder andere op de Noord-Zuid as tussen het Noordstation en het Zuidstation en in 24 stations/haltes van het metro-tram-bus netwerk.

Bedoeling van de Full Integrated Police Action (FIPA) was om de criminaliteit op het Brussels openbaar vervoer nog verder te doen dalen en tegelijkertijd het veiligheidsgevoel van de gebruiker van trein, tram, bus of metro te bevorderen. De politie besteedde daarbij bijzondere aandacht aan de handel in verdovende of stimulerende middelen, verboden wapenhandel en zwendel en gebruik van valse en vervalste documenten.

Naast de politiediensten namen ook de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen deel aan de controleactie, terwijl de Dienst Vreemdelingenzaken en het parket van Brussel de actie op het terrein ondersteunden.

In totaal werden 11.775 MIVB-gebruikers gecontroleerd, van wie er 763 geen geldig vervoerbewijs hadden. Voor het eerst bij soortgelijke acties daalt dit cijfer onder de 10 procent, met name 6,5 procent. Bij de NMBS en De Lijn werden respectievelijk 16 op 965 en 49 op 1.671 reizigers aangetroffen zonder geldig vervoerbewijs.