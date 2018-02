Controleactie bij open kunstenhuis Globe Aroma in Brussel: 7 mensen opgepakt EB

09 februari 2018

19u57

Bron: Belga 8 Bij de controleactie bij de vzw Globe Aroma zijn zeven mensen opgepakt. Dat meldt Koen Verbert, zakelijk directeur van de vzw die zich omschrijft als een open kunstenhuis waar ook vluchtelingen en asielzoekers terechtkunnen. "Een van die mensen was een kunstenaar wiens werk vanavond getoond wordt op een expo in de Espace Vanderborght", zegt de directeur. "We gaan daar met een grote groep een steunactie houden."

Globe Aroma omschrijft zichzelf als "een Open Kunstenhuis in Brussel, een laagdrempelige artistieke vrijplaats waar vluchtelingen en asielzoekers, Brussel(aars), de wijk(bewoners), de migratiesector en het kunstenveld samenkomen".

Vannamiddag kreeg de vzw het bezoek van de Brusselse politie en aantal controlediensten, onder meer van de FOD Financiën. Die voerden een inspectie uit in het kader van de vzw-wetgeving. De politie en controlediensten controleerden daarbij ook een aantal aanwezigen en medewerkers en een tiental van hen bleek geen identiteitspapieren te kunnen voorleggen. De medewerkers van de vzw werden ook uit het gebouw gezet door de politie.

"Uiteindelijk werden er zeven personen opgepakt", zegt zakelijk directeur Koen Verbert. "Vanavond gaan we een steunactie voor hen houden. We trekken met een grote groep naar de Espace Vanderborght, waar de expositie Carte de Visite | ARTopenKUNST geopend wordt. Een van de zeven gearresteerde mensen is een kunstenaar wiens werk daar getoond wordt. We gaan onze steun betuigen aan die kunstenaar die niet eens aanwezig kan zijn bij de opening van zijn eigen tentoonstelling."