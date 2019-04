Controle op huurders sociale woning loopt spaak IB

17 april 2019

04u38

Bron: Belga 9 De overheid kan niet controleren of huurders van een sociale woning nog een woning bezitten in een ander land. Pogingen om daarover info van andere landen te krijgen zijn mislukt, bericht De Tijd vandaag.

Al in 2015 beloofde Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) te controleren of huurders van een sociale woning geen woning hebben in het buitenland. Dat is verboden. Homans dacht eraan naar Nederlands voorbeeld een onderzoekscel op te richten die dat in het buitenland zou controleren.

Maar al snel moest Homans vaststellen dat ze de federale overheid nodig heeft als ze van andere landen gegevens wil krijgen over het vastgoed dat de sociale huurders daar mogelijk nog bezitten. De minister kreeg het engagement van de federale regering dat ze daar werk van zou maken.

Slag in het water

Homans partijgenoot Johan Van Overtveldt heeft als vorige federale minister van Financiën aan de belastingadministratie gevraagd andere landen te contacteren over de kwestie. Dat is gebeurd voor vier belangrijke landen op dat vlak: Marokko, Turkije, Kameroen en Rusland. Maar dat bleek telkens een slag in het water. Geen enkel land wilde de gegevens uitwisselen.