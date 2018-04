Controle bij de zelfscankassa? Zo bepalen supermarkten of u uit de rij gepikt wordt IB

13 april 2018

07u24

Bron: NRC Handelsblad, VRT, De Morgen 6 Het is u vast al wel eens overkomen. Je hebt net je boodschappen afgerekend aan de zelfscankassa en wordt ineens geselecteerd voor een routinecontrole. Hoe vriendelijk het verzoek ook klinkt, je voelt je vaak toch een beetje opgelaten of zelfs verdacht terwijl je wéét dat je alles correct hebt afgerekend. Op welke basis worden klanten geselecteerd voor een controle?

De zelfscankassa vermindert wachtrijen en scheelt in personeelskosten. Het systeem werkt omdat mensen over het algemeen eerlijk zijn – zeker wanneer ze het idee hebben dat ze elk moment gecontroleerd kunnen worden. Maar hoe wordt bepaald wíe er dan precies gecontroleerd wordt?

Over het algemeen willen supermarkten die zelfscankassa’s hebben niet veel kwijt over de selectie van personen voor routinecontroles. Jumbo, Plus en Ikea zeggen dat ze willekeurige steekproeven houden onder mensen die zelf scannen. Het personeel kiest daarbij niet zelf wie gecontroleerd wordt, maar krijgt een seintje van de computer. Er kan dus niet gediscrimineerd worden op uiterlijk of achtergrond. Enkel bij Albert Heijn, dat zelfscanners heeft gekoppeld aan de bonuskaart van de klant, shop je via een zelfscanner niet anoniem.

Algoritmes

De computer bepaalt niet willekeurig wie het eruit pikt om aan een controle te onderwerpen, maar werkt met algoritmes die door de winkels zelf kunnen worden ingesteld. “Elke winkel of winkelketen kan zelf regels instellen om de pakkans te vergroten, zegt Hanno Kallmeyer, consultant van NCR, een Amerikaanse fabrikant van kassasystemen in het Nederlandse NRC Handelsblad.

Volgens Kallmeyer kijken supermarktketens onder meer naar wat er in je winkelmandje ligt. Wie bijvoorbeeld vaak koffiefilters koopt en nooit koffie maakt bijvoorbeeld meer kans op controle. Dat komt omdat sommige producten vaker in combinatie met andere producten worden gestolen. Op basis van de top-10 van gestolen goederen kan een winkelier zo de pakkans vergroten.

Lang in winkel, weinig gekocht

Ook wanneer je lang in een winkel aanwezig bent – dat wordt via de zelfscanner gemeten - en uiteindelijk maar drie artikelen afrekent, is dat verdacht: een winkeldief is namelijk gemiddeld gezien langer in de winkel aanwezig om ‘de kat uit de boom te kijken’. De verhouding tussen de tijd die je in de winkel doorbrengt en het totaalbedrag bepaalt dus ook mede de kans op een controle.

Om fraude te voorkomen laten sommige winkels maar een beperkt aantal producten zelf scannen of stellen ze een limiet aan het totaalbedrag.

In 2016 bleek uit een studie naar 12 miljoen winkelbezoeken dat er met het zelfscansysteem dubbel zoveel wordt gestolen. Maar voor de ketens die het systeem gebruiken, wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. Ze kunnen het met minder personeel stellen en kunnen de klanten sneller helpen. En dat is belangrijk wanneer lange wachttijden aan de kassa in de top drie van winkelirritaties van klanten staat.