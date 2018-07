Containerschip knalt tegen kademuur in Antwerpse haven kg

29 juli 2018

11u46

Bron: Belga 0 In de Antwerpse haven is afgelopen nacht een schip tegen een kademuur gebotst. Dat meldt de Gazet van Antwerpen, en het nieuws wordt bevestigd door de federale politie. Er waren geen gewonden.

Volgens de krant, die zich baseert op de haveninfodienst Port+, is een 152 meter lang containerschip gebotst op een muur aan het Deurganckdok. Het schip raakte zwaar beschadigd, net als de muur aan de ingang van het dok, klinkt het.

Een woordvoerster van de federale politie bevestigt dat een melding binnenkwam over het ongeval rond 2 uur afgelopen nacht. "Het schip zou een defect aan de motor hebben gehad en is tegen een muur gebotst", klinkt het. "Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade."



Bij het Havenbedrijf was zondagochtend niet meteen iemand bereikbaar voor meer informatie.