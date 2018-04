Containerkraan slaat om in Antwerpse haven, dokwerker zit gekneld

18 april 2018

In de Antwerpse haven op kaai 913 is vanmiddag een ongeval gebeurd met een containerkraan. Een straddle carrier ging uit de bocht en kantelde tegen een metalen constructie. De chauffeur die bovenaan in zijn stuurhut geklemd zat, raakte op eigen kracht tot op de begane grond.