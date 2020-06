Contacttracers deden voorbije week 3.514 telefoons, dagelijks 21 huisbezoeken HR

Bron: Belga 0 Het contactonderzoek deed de voorbije week 3.514 telefoons. De week daarvoor waren er dat 3.998 (een verschil van -484 telefoons). Dat blijkt uit een nieuwe stand van zaken van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.

Gemiddeld moest het contactonderzoek naar 233 personen per dag bellen, onder wie 86 patiënten. De overige oproepen zijn naar contactpersonen van patiënten, medische verantwoordelijken van leefgroepen of opvolgtelefoons. Per dag werden gemiddeld 21 huisbezoeken gedaan bij mensen bij wie het contactonderzoek telefonisch niet lukte.

De voorbije week slaagde het contactonderzoek er in om minstens 54 procent van de patiënten te bereiken en er een gesprek mee te voeren. Dat is een verschil van -2 procent tegenover de week daarvoor. Van de patiënten die konden bereikt en gesproken worden, deelde gemiddeld 61 procent van de patiënten contactpersonen mee.

In totaal werden de voorbije week 847 contacten verzameld. Dat is een verschil van -218 contacten tegenover vorige week. “De patiënten die we deze week konden bereiken en spreken gaven gemiddeld 4,16 contactpersonen door. Dat is een verschil van +0,47 tegenover vorige week”, meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

PCR-codes

Gemiddeld 21 procent van de hoogrisicocontacten en 14 procent van de laagrisicocontacten vertoonde symptomen op het moment dat ze gebeld werden door het contactonderzoek. Zij moesten meteen zichzelf thuis isoleren en werden verwezen naar hun huisarts om getest te worden.

De voorbije week werden ook 348 PCR-codes verstuurd naar contactpersonen. Met zo'n code kan de patiënt naar zijn huisarts gaan om getest te worden. Een huisarts kan ook zonder zo'n code een PCR-test voorschrijven voor een hoogrisicocontact van een patiënt.

