Contactonderzoek tegen 11 mei "volledig operationeel, met benodigde capaciteit"

05 mei 2020

14u17

De Vlaamse regering heeft een externe partner aangeduid voor de uitrol van het onderzoek waarmee de contacten van coronapatiënten in kaart moet worden gebracht. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Het gaat om een consortium van verschillende callcenters, de vijf mutualiteiten en consultant KPMG. Het systeem zal vanaf 11 mei "volledig operationeel" zijn, maakt Beke zich sterk, "met de benodigde capaciteit".

Om de verspreiding van het coronavirus in de verschillende fases van de exitstrategie onder controle te houden, besliste de Nationale Veiligheidsraad een systeem van contactonderzoek uit te rollen, via callcenters en mensen op het terrein. De gewesten en gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor de uitrol van dat systeem, maar de officiële aanbesteding liet in Vlaanderen heel even op zich wachten nadat de eerste aanbesteding eind vorige maand niet helemaal volgens plan verliep en Vlaanderen een nieuwe procedure moest uitschrijven.

De aanbesteding is intussen gebeurd, meldt het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Met een consortium van de vijf ziekenfondsen, consultant KPMG en de callcenters Koramic2Engage, N-Allo, Callexcell en Yource is een externe partner aangeduid, klinkt het in het communiqué.



Zij zullen de gevraagde capaciteit aan medewerkers kunnen leveren, maakt het kabinet-Beke zich sterk. Het systeem zal zoals voorzien vanaf 11 mei volledig operationeel zijn, “met de benodigde capaciteit”. Het gaat om 864 agenten in de callcenters, 46 supervisors voor de callcenters, 289 contactonderzoekers op het terrein en 16 supervisors op het terrein, in totaal dus 1.215 mensen.

De opdracht loopt zeven maanden, tot eind november. Het prijskaartje bedraagt afgerond maximaal 101,4 miljoen euro. De overheid zal betalen op basis van de geleverde prestaties, klinkt het.

