Contactonderzoek bereikt 52 procent van patiënten jv

26 juni 2020

16u59

Bron: belga 0 De voorbije week slaagde het contactonderzoek erin om minstens 52 procent van de patiënten te bereiken en één gesprek met hen te voeren. Dat is een daling van 2 procent tegenover de week daarvoor. Van de patiënten die ze konden bereiken en spreken, deelde gemiddeld 63 procent van de patiënten contactpersonen mee. Dat meldt het agentschap Zorg en Gezondheid.

Het contactonderzoek deed de voorbije week 4.288 telefoons. De week daarvoor waren er dat 3.514. Dat zijn alle uitgevoerde telefoons, dus ook terugbellen naar een persoon en naar verkeerde nummers. Gemiddeld moest het contactonderzoek naar 272 personen per dag bellen, van wie 99 patiënten. De overige oproepen zijn naar contactpersonen van patiënten, medische verantwoordelijken van leefgroepen of opvolgtelefoons. Per dag werden gemiddeld 31 huisbezoeken gedaan bij mensen bij wie het contactonderzoek telefonisch niet lukte.

Onbereikbaar

Er zijn verschillende redenen waarom patiënten niet bereikt en gesproken kunnen worden. Zo kan van een klein aantal patiënten het telefoonnummer ontbreken. De grootste groep zijn patiënten die ze niet aan telefoon krijgen omdat ze telkens niet opnemen of omdat het telefoonnummer verkeerd is. Er zijn ook patiënten die ze wel bereiken, maar niet kunnen spreken, bijvoorbeeld wegens communicatieproblemen of omdat ze medewerking weigeren.

"Deze cijfers zijn exclusief de personen die we bereiken via een huisbezoek. Een aantal patiënten die we eerst niet telefonisch kunnen bereiken, worden daarna dus wel nog aan huis bereikt", legt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid uit.

PCR-code

Gemiddeld 18 procent van de hoogrisicocontacten en 16 procent van de laagrisicocontacten vertoonde symptomen op het moment dat ze gebeld werden door het contactonderzoek. Zij moesten meteen zichzelf thuis isoleren en werden verwezen naar hun huisarts om getest te worden.

De voorbije week werden 555 PCR-codes verstuurd naar contactpersonen. Met zo'n code kan de patiënt naar zijn huisarts gaan om getest te worden. Een huisarts kan ook zonder zo'n code een PCR-test voorschrijven voor een hoogrisicocontact van een patiënt. De voorbije week stuurde het contactonderzoek 194 quarantainecertificaten naar contactpersonen van patiënten die in isolatie moesten blijven.