Contact onderzoek met klantengegevens van cafés en restaurants nog niet van start Job Van Nieuwenhove

30 juli 2020

07u26 18

De klantengegevens uit de horeca worden nog niet gebruikt bij het onderzoek naar de contacten van besmette personen. Nochtans was dat de bedoeling van de registratieplicht in de horeca die sinds vorige week geldt. Met klantengegevens moeten onderzoekers snel iedereen die op hetzelfde tijdstip aanwezig was als een besmet persoon kunnen verwittigen om in quarantaine te gaan. Voorlopig kan alleen wie aan dezelfde tafel van de besmette zat gecontacteerd worden, àls de besmette dat ook zelf doorgeeft.

Reden is dat de klantengegevens voorlopig niet opgevraagd worden door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: “Dat is een kwestie van dagen of misschien weken.”, zegt woordvoerder Joris Moonens. Het informaticasysteem staat nog niet voldoende op punt. Pas dan kunnen speurders dieper ingaan op een besmetting waarbij ze de contacten van een besmette volledig in kaart brengen. In de eerste plaats zal dat onderzoek gericht zijn op feesten: “De contactonderzoeker zal bijvoorbeeld een lijst van alle aanwezigen op een feest proberen vast te krijgen en vervolgens aan de besmette persoon vragen of er mensen op die lijst staan die hij uit het oog verloren had .”