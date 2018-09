Consumentenvertrouwen in vaccins daalt: "Nood aan correcte informatie en communicatie blijft groot" kv

04 september 2018

17u55

Bron: Belga 0 Kind en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid zetten sterk in op informatie en communicatie over vaccins, die ernstige ziekten en epidemieën moeten voorkomen. Hoewel het vertrouwen in Vlaanderen in vaccins goed zit, circuleert er heel wat foutieve informatie over vaccins. Het is dan ook belangrijk om waakzaam te zijn, zeggen beide agentschappen in een persbericht.

Kind en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid reageren zo op een enquête van het gezondheidsmagazine Bodytalk, waaruit blijkt dat het vertrouwen in ons land in vaccinaties nog steeds groot is, maar dat er bij de jongere generatie toch een zeker wantrouwen begint te bestaan rond vaccins.

Volgens de bevraging stellen jonge mensen zich meer vragen over nevenwerkingen en informeren ze zich vaker vooraf over het nut van vaccins dan de oudere generatie.

Veilig

Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid wijzen er echter op dat vaccins behoren tot de meest veilige producten. Ze worden pas toegediend na jarenlange wetenschappelijke studies en testen. Omdat een vaccin een geneesmiddel is, kunnen er echter bijwerkingen optreden, zoals zwelling, pijn of roodheid. Uiterst zelden zijn die bijwerkingen ernstiger. "Maar dit risico is verwaarloosbaar vergeleken met de risico's van de infectieziektes zelf, hun complicaties (onder meer hersenvliesontsteking, verlamming) en eventuele sterfte als gevolg ervan", klinkt het.

Hoge vaccinatiegraad

De Vlaamse overheid nodigt alle jonge kinderen in Vlaanderen uit om zich gratis te laten vaccineren tegen twaalf ernstige infectieziekten, via het basisvaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad. Uit cijfers blijkt dat de vaccinatiegraad hoog is. Zo is 96,2 procent op 12 maanden tegen mazelen, bof en rubella gevaccineerd. "De restgroep bestaat voor een deel uit kinderen die een kankertherapie volgen of een ernstige immuunziekte hebben. Zij kunnen niet gevaccineerd worden. Als hun leeftijdsgenootjes ingeënt zijn, zijn ze mee beschermd", klinkt het.

We worden in België dan ook weinig geconfronteerd met ernstige infectieziekten, maar in andere landen is de vaccinatiegraad niet optimaal. Daardoor komen mazelen in bijvoorbeeld Roemenië, Griekenland, Frankrijk en Italië op dit moment nog veel voor. "Voldoende reden dus om te blijven inzetten op vaccineren", luidt het.

Betrouwbare info

De behoefte aan betrouwbare informatie over vaccineren is groot, voegen Kind en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid nog toe. Ze stellen via onder meer brochures, hun websites en gerichte campagnes dan ook alles in het werk om de informatie zo volledig, duidelijk en toegankelijk mogelijk te maken.