Constructiefout ontdekt in kerncentrale Tihange 3 IVI

05 juli 2018

08u05

Bron: Belga 0 Engie Electrabel heeft een constructiefout ontdekt bij kernreactor 3 in Tihange. Het zou gaan om afwijkingen aan het staal van het gewapend beton, dus aanwezig sinds de bouw. Dat schrijft Le Soir donderdag.

Tihange 3 ligt al sinds 30 maart stil. Medio juni paste Engie Electrabel de onderhoudsagenda van de kerncentrales aan, waardoor Tihange 3 nog tot eind september buiten dienst zal zijn omwille van de betonproblemen in het niet-nucleaire gedeelte die Engie in april had vastgesteld. Het gaat om betondegradatie aan de plafonds van de lokalen waar zich secundaire veiligheidssystemen bevinden.

Ook bij Doel 3 zijn deze problemen vastgesteld en Tihange 2 en Doel 4 zullen nog gecontroleerd worden. Doel 1 en 2 en Tihange 1 hebben een ander design en zijn niet betrokken.

Afwijkingen

Bij de analyse van het beton van het plafond van Tihange 3 stelde Engie Electrabel niet alleen betondegradatie vast, aldus de krant. Tests gaven ook "afwijkingen van het staal van het gewapend beton, aanwezig sinds de bouw van het gebouw" aan. Een deel van het staal werd niet geplaatst zoals voorzien, en dit zou potentieel nefast kunnen zijn voor de sterkte van het gebouw.

Het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) is op de hoogte. "De reactor zal pas kunnen herstarten wanneer de analyses zullen aantonen dat de sterkte gegarandeerd is."